POL-MS: Polizisten finden Diebesgut aus Pkw bei Zigarettendieb - Festnahme

Münster (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung "54-Jährige ausgeraubt und schwer verletzt - Zeugen gesucht" (ots vom 11.05., 11:44 Uhr) Nachdem eine 54-Jährige in der Nacht zu Mittwoch (11.5., zwischen 3:15 Uhr und 3:45 Uhr) an der Bahnhofstraße ausgeraubt und schwer verletzt worden war, erließ ein Richter am Donnerstag (12.5.) Haftbefehl gegen den 19-jährigen ...

