POL-WAF: Beckum. Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Warendorf (ots) - Am Samstag, 17.12.2022, 9.20 Uhr schlug ein Tatverdächtiger eine Seniorin auf der Stromberger Straße in Beckum. Die 82-Jährige ging zu Fuß auf dem Gehweg des Sudhoferwegs, als ihr der Mann entgegenkam. Kurze Zeit später holte sie der Beckumer in Höhe der Einmündung der Stromberger Straße ein und sprach die Frau an. Die Beckumerin wandte sich dem 24-Jährigen zu, der ihr ins Gesicht schlug. ...

