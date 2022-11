Groß-Reken (ots) - Unfallort: Groß-Reken, Sandheck; Unfallzeit: 23.11.2022, 17.15 Uhr; Leichte Verletzungen haben drei Menschen am Mittwoch in Groß Reken bei einem Unfall erlitten. Ein 55-Jähriger hatte gegen 17.15 Uhr die Straße Sandheck in Richtung Heiden befahren. Als der Lünener nach links in die Straße Hadenbrok abbiegen wollte, stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen: Ein 27-Jähriger aus Selm war ...

