Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Transporter macht sich selbstständig

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Am Mittwochabend hat sich ein Transporter auf der Bahnhofstraße selbstständig gemacht. Ein 29-Jähriger parkte seinen VW Transporter im leicht abschüssigen Bereich, zog aber vermutlich dabei die Handbremse nicht richtig an. Der VW rollte daraufhin in einen angrenzenden Garten und beschädigte dort eine Hecke und ein Blumenbeet. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell