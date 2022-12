Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto

Dornhan (ots)

Am Mittwoch, gegen 18 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich der Rottweiler Straße und der Zollstockstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Eine 71-jährige Fahrerin eines Opel Zafira war auf der Zollstockstraße unterwegs und bog an der Kreuzung in die Rottweiler Straße ein. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug eines 57-Jährigen, der auf der vorfahrtsberechtigten Rottweiler Straße fuhr. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens am Opel auf zirka 8.000 Euro und am Sattelzug auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell