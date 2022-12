POL-KN: (Honstetten, LKr. Konstanz) Werkzeug und Autozubehör gestohlen

Singen (ots) - Am Mittwochabend ist es in einer Sportsbar in der Laubwaldstraße zu einem versuchten Raub gekommen. Gegen 22:30 Uhr betrat ein unbekannter Täter die Sportsbar und ging, mit einem Messer bewaffnet, direkt auf den Tresen zu. Ein zu diesem Zeitpunkt in der Bar befindlicher Gast flüchtete bei Erblicken des Mannes aus der Bar. Der 27-jährige Mitarbeiter ...

