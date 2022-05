POL-DH: --- Sulingen, Polizei sucht Fahrradeigentümer (Foto) - Syke, Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Polizeiinspektion Diepholz

Sulingen - Polizei sucht Fahrradeigentümer (Foto)

Bereits am 11.03.2022 kam es in Sulingen, Lange Straße, zu einem schweren Diebstahl in einem Pflegeheim. Der Täter ließ nach dem Diebstahl ein Fahrrad am Tatort zurück. Bis zu heutigen Tag konnte Eigentümer des Fahrrades nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei fragt, wem gehört das silber/graue 28er Herrenfahrrad der Marke Westerheide? Hinweise zu dem Fahrrad und dem Eigentümer nimm die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Barnstorf - Pkw Aufbrüche

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte mindestens drei Pkw aufgebrochen, durchsucht, aber nichts entwendet. Die Pkw, ein Opel, ein Dacia und ein Audi standen in der Bahnhofstraße und am Bahnhof in Barnstorf. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Stuhr - Ohne Führerschein und unter Alkohol

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer wurde in der Nacht zum Freitag gegen 01.10 Uhr von der Polizei kontrolliert. Die Polizeistreifen stoppte den Pkw des 33-Jährigen in der Wulfhooper Straße. Während der Kontrolle stellte sich schnell heraus, der Mann besitzt keine Fahrerlaubnis und steht zudem unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille. Der 33-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Syke - Unfall mit vier Verletzten

Am Donnerstagvormittag um 7:50 Uhr ist es zu einem Auffahrunfall mit insgesamt 4 Verletzten auf der Ernst-Boden-Straße gekommen. Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem 18-jährigen Beifahrer musste verkehrsbedingt, abbiegender PKW, auf Höhe der Georg-Hoffmann-Straße abbremsen. Der nachfolgende 23-jährige Pkw-Fahrer bremste auch ab. Dies erkannte ein 19-jähriger Bremer zu spät, fuhr auf und schob beide Pkw vor sich zusammen. Durch den Aufprall wurden alle vier Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 15500 Euro.

Bassum - Kind läuft über die Straße

Ein zehnjähriger Junge ist am Donnerstagmorgen gegen 7:30 Uhr unvermittelt auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Syker Straße, als der Junge plötzlich auf die Straße lief. Sie konnte ihren VW Golf nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem Kind zusammen. Der Junge hatte allerdings nur leicht Verletzungen am Knie, so dass kein ärztlicher Einsatz erforderlich war und das Kind wieder in die Obhut der Mutter gegeben werden konnte. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

