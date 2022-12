Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Dank Zeugenhinweis Ladendiebe gestellt - Untersuchungshaft. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Warendorf.

Warendorf (ots)

Dank des Hinweises eines Zeugen sind am Donnerstag (15.12.2022, 13.00 Uhr) durch Polizisten vier Ladendiebe in Beckum gestellt und vorläufig festgenommen worden - die Staatsanwaltschaft hat gegen alle vier Untersuchungshaft beantragt.

Die 21-, 29-, 37- und 54-jährgen Männer aus Georgien sollen in mehreren Filialen einer Discounter-Kette in Ennigerloh, Neubeckum und Beckum Zigaretten gestohlen haben. In einer Filiale an der Cheruskerstraße in Beckum, konnten die vier beim Diebstahl der Zigaretten beobachtet werden. Ein Zeuge folgte den Männern und informierte die Polizei.

Die Tatverdächtigen wurden beim Amtsgericht in Beckum vorgeführt. Es wurde antragsgemäß Untersuchungshaft gegen die vier Männer erlassen. Bei einem 54-jährigen Tatverdächtigen aus Lügde ist die Haft gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell