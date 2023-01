Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passant ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein körperlich behinderter Mann wurde am Samstagmorgen (28.01.2023) Opfer eines Raubdeliktes im Stuttgarter Hauptbahnhof. Der 29-Jährige hielt sich gegen 05.30 Uhr in der Klett-Passage auf, als er von vier Männern angesprochen wurde. Als sich alle zusammen vom Südausgang in Richtung Orgelpfeifen begaben, schlug den 29-Jährigen ein Mann aus der Vierergruppe mit einem Stein zu Boden und forderte seinen Geldbeutel. Als das Opfer die Herausgabe verneinte, schlugen alle vier Täter auf dessen Kopf ein, entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag aus der Geldbörse und gingen flüchtig. Der 29-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde, die ärztlich versorgt werden musste. Bei den Tätern soll es sich um vier zirka 20-jährige Männer mit dunklem Teint handeln, die gebrochenes Deutsch sprachen. Der Haupttäter war etwa 175 Zentimeter groß, hatte einen schwarzen Vollbart mit leichtem Bartwuchs an den Wangen und trug dunkle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

