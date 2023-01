Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Coesfelder Straße; Unfallzeit: 09.01.2023, 13.00 Uhr;

Ein ungesicherter Wagen hat nach Angaben einer Zeugin ein geparktes Auto auf einem Parkplatz eines Nahversorgungszentrums in Ahaus beschädigt. Der Ford habe sich in Bewegung gesetzt, nachdem die Fahrerin ihn abgestellt hatte und in ein Geschäft gegangen war. Die Frau habe nach ihrer Rückkehr ihr Auto ein Stück vorgefahren und sich den angefahrenen Wagen angesehen. Dann sei sie nach einem Telefonat davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zu dem Geschehen kam es am Montagmittag gegen 13.00 Uhr an der Coesfelder Straße. Die Flüchtige wird wie folgt beschrieben: 1,65 Meter groß, circa 26 Jahre alt, hellbraune Haare. Die Frau war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Sie hatte einen grünen Einkaufskorb dabei. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell