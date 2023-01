Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geparktes Auto touchiert

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Blücherstraße;

Unfallzeit: 05.01.2023, zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr;

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagabend in Bocholt einen abgestellten Wagen gestreift. Eigenen Angaben zufolge habe sie in der Dunkelheit keinen Schaden an ihrem oder einem anderen Auto bemerkt. Tags darauf meldete sie sich bei der Polizei. Zu dem Unfall kam es auf der Blücherstraße im Abschnitt zwischen Münsterstraße und Friedhof. Das Verkehrskommissariat bittet die Geschädigte oder den Geschädigten, sich unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell