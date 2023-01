Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zeuge für Unfallflucht gesucht

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Krechtinger Straße;

Unfallzeit: 07.01.2023, 10.10 Uhr;

Ein unbekannter Zeuge hat am Samstag in Rhede einen Fall von Unfallflucht beobachtet. Dazu war es gegen 10.10 Uhr auf einem Parkplatz an der Krechtinger Straße gekommen. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet den Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell