Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Gemeinsamer Einsatz gegen illegale Pyrotechnik

Johanngeorgenstadt (ots)

Gemeinsam mit der Landespolizei und dem Zoll kontrollierte die Bundespolizei am vergangenen Samstag verstärkt Reisende in Johanngeorgenstadt, die den angrenzenden Markt in Tschechien besuchten. Hauptzielrichtung der Einsatzmaßnahmen war einmal mehr die Eindämmung der unerlaubten Einfuhr von in Deutschland verbotenem Feuerwerk.

Zur Anzeige gebracht wurden bei diesem Einsatz neben weiteren Verstößen insgesamt zehn Straftaten und drei Ordnungswidrigkeiten nach dem Sprengstoffgesetz.

Mehr als 1.000 Stück Feuerwerkskörper mit einer Nettoexplosivmasse von insgesamt knapp 6 Kilogramm sind dabei eingezogen und der Vernichtung zugeführt worden.

Bei den Beschuldigten handelt es sich ausnahmslos um männliche Personen im Alter zwischen 15 und 58 Jahren, das Durchschnittsalter liegt bei 24 Jahren. Wohnhaft sind sie größtenteils im Raum Chemnitz, Zwickau sowie dem Erzgebirgskreis.

Am gestrigen Sonntag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei in Johanngeorgenstadt einen 27-jährigen Litauer, der zuvor fußläufig die Grenze aus Tschechien kommend überschritten hatte und sichtbar Feuerwerk, darunter eine sogenannte Batterie, bei sich trug. Die Nettoexplosivmasse aller von dem Mann mitgeführter Pyrotechnik belief sich hier allein auf mehr als 4,6 Kilogramm. Auch diese zogen die Einsatzkräfte ein und erstatteten Strafanzeige.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell