Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierte Frau bestreitet Unfallverursachung

Römerberg (ots)

Am 06.10.2022 gegen 16:00 Uhr parkte eine 41-jährige Frau in der Dr.-Grundhöfer-Straße ihren Pkw. Danach lief sie an ihr Heck und begutachtete es. Dabei machte sie auf Zeugen einen stark betrunkenen Eindruck. Die informierten Beamten konnten am Fahrzeug der 41-Jährigen einen frischen Unfallschaden feststellen. An einem in der Nähe geparkten Auto fanden die Polizisten einen korrespondierenden Schaden. Die Beamten suchten die 41-jährige Frau zu Hause auf. Die Dame teilte mit, dass sie Alkohol getrunken hätte, aber bestritt die Fahreigenschaft. Der Schaden am PKW sei nicht von ihr und sie könne sich nicht erklären wie dieser passiert sei. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 900 Euro.

