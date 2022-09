Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kellerräume/Einbruch in Firmenhalle

Iserlohn (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter An der Langen Hecke in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden dabei doverse Werkzeuge, ein Akkuschrauber, eine Festplatte sowie Tennisschuhe der Marke "Lacoste" entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Über das Wochenende wurde in eine Fabrikationshalle einer Firma am Kirschblütenweg eingebrochen. Der oder die Täter hebelten dazu eine Zugangstür der Halle auf. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht und eine weitere Zwischentür aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Schlüssel entwendet. Zeugen, die über das Wochenende im Umfeld der Firma etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

