POL-MK: Diebstahl vom Gelände einer Kindertageseinrichtung

Hemer (ots) - Am Donnerstag, 15.09.2022, gegen 13:30 Uhr, soll ein 10-jähriger Junge auf den Nachhauseweg im Meisenweg von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert worden sein, in das Fahrzeug des Mannes einzusteigen. Der Junge rannte daraufhin sofort davon und vertraute sich seinen Eltern an. Es ist zu keinen Straftaten gekommen. Die Hintergründe sind noch unklar. Eine Fahndung nach der Person und ...

