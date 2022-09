Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verdächtiges Ansprechen eines Kindes

Hemer (ots)

Am Donnerstag, 15.09.2022, gegen 13:30 Uhr, soll ein 10-jähriger Junge auf den Nachhauseweg im Meisenweg von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert worden sein, in das Fahrzeug des Mannes einzusteigen. Der Junge rannte daraufhin sofort davon und vertraute sich seinen Eltern an. Es ist zu keinen Straftaten gekommen. Die Hintergründe sind noch unklar. Eine Fahndung nach der Person und dem Auto verlief ergebnislos. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 1,60 m groß, normale Statur, kurz rasierter Bart, Kappe schwarz mit weißem Stern, schwarze Brille. Der Unbekannte soll einen dunkel blauen Mercedes vermutlich mit Unnaeraner Kennzeichen gefahren haben. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, sowie den Fahrer des PKW sich bei der Polizei Hemer unter 02372/9099-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Weiter bittet die Polizei, aufgrund aktuell kursierender Gerüchte, von weiteren Spekulationen abzusehen. Die Polizei zeigt nach wie vor an und im Umfeld von Schulen Präsenz. Es ist zu keinerlei weiteren Fällen gekommen.(wib)

