POL-SI: Mehrere Maschinen aus Baucontainer entwendet - #polsiwi

Siegen (ots) - Ergänzung zu unserer Pressemeldung vom 9. September: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5317329 Nach einem Einbruch in ein Pflegeheim in Siegen sind am Donnerstagabend (08.09.2022) zwei Männer (21 und 24 Jahre) festgenommen worden. Am Freitag (09.09.2022) wurden die Täter einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

