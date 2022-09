Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Hemer (ots)

Zwei Betrüger haben sich am Montagnachmittag, gegen 13:25 Uhr, Zutritt zur Wohnung einer 66-Jährigen in der Straße Am Ballo verschafft. Die beiden Männer gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und gaben an, die Wasserleitungen in der Wohnung kontrollieren zu müssen, da eine Störung im Bereich Am Ballo vorliegen würde. Die Geschädigte ließ die Männer in die Wohnung. Mit einem der angeblichen Mitarbeiter ging sie ins Badezimmer, um dort die Leitungen zu "kontrollieren". Der zweite Betrüger blieb in der Küche zurück. Nachdem angeblich keine Störung feststellbar war, verließen die Männer die Wohnung. Die 66-Jährige stellte wenig später fest, dass sämtliches Bargeld aus ihrem Portemonnaie fehlte, welche sich in ihrer Handtasche an der Garderobe befunden hatte. Die Männer werden wie folgt beschrieben:

1.Tatverdächtiger

- Ca. 30 Jahre alt - Ca. 1.80m groß - stabil gebaut - schwarze Oberbekleidung - schwarze Basecap - schwarze Gummihandschuhe

2.Tatverdächtiger

- Ca. 30 Jahre alt - Ca. 1.70m groß - schlanke Figur - braune und kurze Haare - weiße Jacke mit schwarzen Ärmelbündchen - blaue Jeanshose - schwarze Gummihandschuhe

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche die Täter zur Tatzeit beobachtete haben oder Hinweise zu ihrer Identität geben können. Hinweise nimmt die Polizeiwache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell