Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugenaufruf nach Polizeieinsatz an der Breiten Straße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am frühen Samstagmorgen (18.09., 04.05 Uhr) wurden Zeugen auf einen am Boden liegenden Mann an der Breiten Straße aufmerksam. Derzeitigem Stand nach kam es kurz zuvor zu einer Auseinandersetzung mit Körperverletzung an der Örtlichkeit zum Nachteil eines 22-jährigen Mannes. Zeugen nahmen Schreie wahr. Der verletzte Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell