Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Wagen eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Ostwall; Tatzeit: zwischen 08.01.2023, 16.00 Uhr, und 09.01.2023, 06.35 Uhr;

Aus einem geparkten Auto hat ein Unbekannter in Bocholt eine Musikbox gestohlen. Das schwarze Gerät der Marke JBL hatte in einem Wagen gelegen, der am Ostwall stand. Der Täter schlug die Fensterscheibe der Beifahrertür ein, um an seine Beute zu kommen. Das Geschehen spielte sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell