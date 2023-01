Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Schachtdeckel in Schnellrestaurant geworfen

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Stadtlohner Straße; Tatzeit: 08.01.2023, 01.00 Uhr;

Einen Gullydeckel an der Stadtlohner Straße ausgehoben hat ein Unbekannter in Vreden. Den Metallgegenstand warf der Täter anschließend in die Eingangstür eines angrenzenden Schnellimbisses. Zu der Tat des circa 1,80 Meter großen und kräftigen Mannes kam es am Sonntagmorgen gegen 01.00 Uhr. Der mit einer schwarzen Winterjacke, schwarzen Hose und weißen Sportschuhen bekleidete Randalierer flüchtete. Mögliche Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, Kontakt mit dem Kriminalkommissariat Ahaus aufzunehmen: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell