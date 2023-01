Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen im Blut und in der Hosentasche

Haftbefehl lag vor

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Overdinkelstraße; Tatzeit: 09.01.2023, 02.25 Uhr;

Den richtigen Riecher bewiesen Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle am Montagmorgen in Gronau. Ein 35 Jahre alter Autofahrer hatte synthetische Drogen in der Hosentasche und mutmaßlich auch konsumiert - ein Drogentest schlug auf Amphetamin an. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Nun folgt ein Ermittlungsverfahren. Zudem bestand ein Haftbefehl gegen den Niederländer. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann trotzdem seinen Weg fortsetzen, jedoch nicht als Fahrer. Eine Inhaftierung wendete der 35-Jährige durch die Zahlung der Geldstrafe ab. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell