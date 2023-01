Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Lünten - Erneuter Diebstahl aus Lagerraum

Vreden (ots)

Tatort: Vreden-Lünten, Wesker;

Tatzeit: zwischen 06.01.223, 17.30 Uhr, und 07.01.2023, 09.45 Uhr;

Auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsdepots in Vreden-Lünten ist es in der Nacht zum Samstag zu weiteren Einbrüchen gekommen. In der Nacht zum Samstag entwendeten Unbekannte einen grau lackierten Anhänger mit BOR-Kennzeichen sowie eine rote Abdeckhaube. Die Täter waren gewaltsam in mehrere Lagerhallen eingedrungen. Wie berichtet, hatten Diebe zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagmorgen dort ein Auto gestohlen (Link zum Originalbericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5410328). Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell