POL-COE: Dülmen, Buldern, Alte Kirchstraße/Autofahrer unter Drogeneinfluss

Coesfeld (ots) - Ein größere Menge an Gartenmöbeln und Zubehör stahlen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (30.6.) aus dem Außengelände eines Geschäfts in Dülmen. Die Unbekannten brachten Sicherungsketten auf und gelangten so an die Gegenstände, die durch zugekettete Zaunelemente gesichert waren. Zum Abtransport wird, aufgrund der Menge der gestohlenen ...

mehr