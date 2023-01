Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbrecher hebeln Terrassentüren auf

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Langelerskolk;

Tatzeit: 07.01.2023, zwischen 16.15 Uhr und 22.55 Uhr;

Am Langelerskolk in Velen-Ramsdorf sind Unbekannte am Samstag in zwei Wohnhäuser eingebrochen. Im ersten Fall hebelten die Täter eine Terrassentür auf und durchsuchten das Gebäude. Sie erbeuteten Bargeld. Im zweiten Fall steht Art und Umfang der Beute noch nicht fest - auch dort hatten die Einbrecher eine Terrassentür aufgehebelt. Zu den Taten kam es zwischen Nachmittag und spätem Abend. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell