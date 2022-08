Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Unfallflucht mit leicht verletzter Person

Wietmarschen (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 22.20 Uhr auf der Nordhorner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Niederländer befuhr mit seinem Peugeot die B 213 aus Lohne kommend in Richtung Lingen. Er beabsichtigte einen vor ihn fahrenden PKW und einen LKW zu überholen. Als er sich beim Überholen auf Höhe des PKW befand, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus. Der Peugeot-Fahrer musste so stark abbremsen, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum stieß. Er verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verursacher (vermutlich BOR-Kennzeichen) entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell