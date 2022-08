POL-EL: Lingen - PKW Aufbruch

Salzbergen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter aus einem Bagger in der der Straße Ahlde etwa 200 Liter Diesel. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Jessica Scholz E-Mail: ...

