Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Am Freitag kam es auf der Lingener Straße in Spelle zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Kleinwagens überholte gegen 6.40 Uhr einen in Richtung Rheine fahrenden Lkw. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste ein BMW-Fahrer stark abbremsen. Dies bemerkt ein 23-jähriger Motorradfahrer zu spät und fuhr auf den BMW auf. Der 23-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer des überholenden Fahrzeuges setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

