Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel

Varel (ots)

Diebstahl

Varel

Bereits am Donnerstag, 18.08.2022, gegen 16:00 Uhr, kam es auf dem Schloßplatz in Varel, an der dortigen Kletterspinne zu einem Diebstahl. Ein siebenjähriges Kind hielt sein Taschengeld (10 Euro-Schein) in der Hand, als eine ca. 35-jährige, männliche Person an das Kind herantrat, nach dem Schein griff und in die Fußgängerzone flüchtete. Der Täter war zum Zeitpunkt der Tat mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen Jeanshose bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Irrfahrt durch südliches Friesland, Verkehrsunfallflucht

Varel / Südliches Friesland

Am Freitagnachmittag, 19.08.2022, meldete eine Ehefrau aus Bockhorn ihren 75-jährigen Ehemann als vermisst. Dieser wollte vormittags mit einem Pkw (weißer Golf Plus) zu einer Praxis nach Obenstrohe fahren, kam dort allerdings nicht an. Gegen 15:30 Uhr meldeten Zeugen das Fahrzeug auf der B 437 zwischen Bockhorn und Neuenburg. Dabei fiel der Fahrzeugführer durch eine unsichere Fahrweise (Schlangenlinien) auf. Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch ohne Erfolg. Einer Polizeibeamtin fiel in ihrer Freizeit kurze Zeit später das Fahrzeug in Friedeburg ebenfalls durch die auffällige Fahrweise auf. Sie folgte dem Fahrzeug und konnte den Fahrzeugführer in Sande zum Anhalten bringen. Auf Grund der Einwirkung starker Medikamente bestand der Verdacht der Fahruntüchtigkeit, so dass bei dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Am Fahrzeug konnte ein frischer Unfallschaden festgestellt werden. Der Unfallort dürfte mutmaßlich im Bereich Varel liegen. Vermutlich wurde ein im Gegenverkehr befindliches Fahrzeug beschädigt. Dieser Geschädigte und Zeugen, denen das genannte Fahrzeug mit ähnlicher Fahrweise aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451923115, in Verbindung zu setzen.

Ruhestörung, Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Varel

In den frühen Morgenstunden des 21.08.2022 kam es zu mehren Polizeieinsätzen anlässlich von Ruhestörungen aus einer Gaststätte in der Innenstadt von Varel. Nachdem zunächst eine Aufforderung erfolgte, die überlaute Musik leiser zu stellen, wurde im Zuge des nächsten Polizeieinsatzes bereits die Sicherstellung der Musikanlage angedroht. Auf Grund anschließender weiterer Beschwerden sollte die angedrohte Maßnahme vollzogen werden. Dabei stellte sich eine 54-Jährige schützend vor die Anlage und stieß die eingesetzten Beamten mit den Händen gegen Brust und Schultern. Zugleich wurden die Gäste aufgefordert, die Szenerie mit den Handys zu filmen. Durch einen Gast wurde ein Glas Bier über den Kopf einer eingesetzten Polizeibeamtin entleert. Bei der Polizei in Varel wurden Ermittlungsverfahren wegen ruhestörendem Lärm und Tätlichem Angriff auf Polizeibeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell