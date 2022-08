Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Dieseldiebstahl Am Freitagmorgen, gegen 05:40 Uhr meldet das Überwachungsunternehmen der Großbaustelle an der Jadeallee einen soeben durchgeführten unberechtigten Tankvorgang. Vor Ort kann durch die Funkstreife festgestellt werden, dass ein Mitarbeiter (34 J.) einer der bauausführenden Firmen insgesamt fünf private Kanister (3x20l, 2x25l) mit Dieselkraftstoff befüllt hatte. Ob er auch seinen privaten Transporter befüllt hat, muss noch ermittelt werden. Die Tankanzeige zeigte jedenfalls "voll" an. Die Kanister wurden sichergestellt, eine Anzeige wegen Diebstahls gefertigt. Fahren ohne Fahrerlaubnis Sowohl der Fahrzeugführer (24 J.) als auch der Beifahrer (34 J.) eines Pkw haben sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten. Sie wurden in der Müllerstraße in WHV-Heppens am Samstag, um 00:35 Uhr angehalten und kontrolliert. Hier wurde festgestellt, dass der Beifahrer als Mieter des Pkw die Fahrt des 24 Jährigen duldete, obwohl der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Fahren unter Drogeneinfluss Bereits am Donnerstag, gegen 10 Uhr, wurde in der Peterstraße in Wilhelmshaven während einer Verkehrskontrolle körperliche Auffälligkeiten beim 20-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw festgestellt. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, eine Blutprobe wurde erforderlich und auf der Dienststelle durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, das Ergebnis steht noch aus. Zeugen gesucht Am Samstag, 20.08., gegen 12:50 Uhr, kommt es in der Rheinstraße, gegenüber der Hausnummer 112, in Höhe des dortigen Schotterparkplatzes zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Beim Abbiegen auf den Parkplatz hält der Abbieger plötzlich an und setzt wieder rückwärts auf die Rheinstraße. Trotz mehrmaligen Hupens des dahinterstehenden Pkw, der ebenfalls auf den Parkplatz abbiegen wollte, kommt es zum Zusammenstoß. Der Rückwärtsfahrende behauptet, dass er wiederum gestanden habe und der hinter ihm fahrende Pkw aufgefahren sei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter 04421-9420 zu melden.

