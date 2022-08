POL-WHV: Wahlkampfveranstaltung des AfD Kreisverbandes in Wilhelmshaven - Protestaktion - Polizei vor Ort

Schortens (ots) - Am Mittwoch, 17.08.22, kam es gegen 13.20 Uhr, in Schortens zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Dabei befuhr eine 61-jährige Radfahrerin mit ihrem Fahrrad in Schortens die Jeversche Str. in Richtung Addernhausen. Die Polizei gehtdavon aus, dass die Radfahrerin mit ihrer Bereifung in die Bahngleise gelangte und dabei zu Fall ...

