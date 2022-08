Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei bedankt sich bei Ersthelfer nach Radunfall in Schortens

Schortens (ots)

Am Mittwoch, 17.08.22, kam es gegen 13.20 Uhr, in Schortens zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Dabei befuhr eine 61-jährige Radfahrerin mit ihrem Fahrrad in Schortens die Jeversche Str. in Richtung Addernhausen.

Die Polizei gehtdavon aus, dass die Radfahrerin mit ihrer Bereifung in die Bahngleise gelangte und dabei zu Fall kam.

Die Verunfallte erlitt schwere Verletzungen, so dass sie in ein Krankenhaus verbracht wurde.

In diesem Zusammenhang bedankt sich die Polizei ausdrücklich bei den Ersthelfern, die durch ihr engagiertes Handeln eine Vorbildliche Erstversorgung gewährleisteten.

Ferner verweist die Polizei darauf, dass es aufgrund des Schienenverlaufes in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen mit Fahrradfahrern gekommen ist. Daher ist das Befahren der Jeverschen Str. für Radfahrer im Bereich des Bahnübergangs verboten. Entsprechende Verkehrsschilder weisen eindeutig hierauf hin.

