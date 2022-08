Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verschmutzung durch Öl - Zeugenaufruf

Grabstede (ots)

In Grabstede kam es auf der Hauptstraße im Bereich des Melkhus/ Milchautomaten zu einer Verschmutzung durch auslaufendes Öl. Entsprechend kontaminiertes Bodenreich musste fachgerecht entsorgt werden, um weitere Schäden für die Umwelt zu verhindern. Die Verschmutzung ist nach bisherigen Erkenntnissen am 15.08.2022 zwischen 22.00 und 00.00 Uhr verursacht worden. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Varel (04451/942-0) in Verbindung zu setzen.

