Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Motorradfahrerstammtisch

Lingen (ots)

Am Donnerstag, 1. September, findet ab 17 Uhr der Motorradfahrerstammtisch der Polizeiinspektion Emsland/ Grafschaft Bentheim und der Verkehrswacht Lingen auf dem Verkehrsübungsplatz an der Schüttorfer Straße 100 in Lingen, statt. An diesem Abend werden die Brigadiere Jan Renting und Niels Hoogma van de politie Noord - Nederland, Team - Verkehr Assen, über die Rennstrecke der TT van Assen berichtigen. Auf den Circuit Assen wird unter anderem der niederländische Lauf zur Motorrad-Weltmeisterschaft ausgetragen. Bis zu 100000 Besucher werden an den Renntagen in Assen erwartet. Die Brigadiere Niels Hoogma und Jan Renting werden mit niederländischen Dienstfahrzeugen den Stammtisch besuchen und sowohl über die TT van Assen als auch über die polizeilichen Aufgaben berichten, insbesondere über die niederländischen Verkehrsüberwachungsmaßnahmen und den Folgen. Wie gewohnt versorgt die Verkehrswacht Lingen die Besucher mit Kaltgetränken und Grillwurst. Alle Interessierten sind eingeladen, ohne vorherige Anmeldung, an dem Stammtisch teilzunehmen.

