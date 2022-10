Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wohnhaus und Gaststätte Ziel von Einbrechern - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ein Wohnhaus und eine Gaststätte sind Ende vergangener Woche in Pforzheim zum Ziel von Einbrechern geworden.

Die noch unbekannten Täter hebelten am Freitagabend in der Straße "In der Binne" in Huchenfeld eine Tür des dort befindlichen Wohnhauses auf und drangen so ins Innere. Sie durchsuchten das Gebäude und stahlen letztlich einen Geldbeutel sowie eine geringe Menge Bargeld.

In der Salierstraße verschafften sich Einbrecher im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag ebenso über eine Tür gewaltsam Zutritt in die betreffende Gaststätte. Die Eindringlinge stahlen Wechselgeld und brachen Spielautomaten auf. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch unbekannt.

Wer im Zusammenhang mit dem Gaststätteneinbruch etwas mitbekommen hat, wird gebeten, sich unter 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden. Im Huchenfelder Fall bittet die Kriminalpolizei Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

