POL-Pforzheim: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Pforzheim (ots)

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, hat sich am Samstag um 21.30 Uhr in der Eutinger Straße der Fahrer eines Sattelzuges nach einem Unfall aus dem Staub gemacht. Zum Unfall kam es, als der Fahrer eines Linienbusses ordnungsgemäß Fahrgäste an der Haltestelle in Höhe der Firma Witzemann aussteigen ließ. Zu diesem Zeitpunkt wendete der von der Innenstadt kommende Fahrer eines Sattelzuges verkehrswidrig neben dem Linienbus. Dabei streifte der Sattelzug die linke Seite des Busses so massiv, dass dessen Seitenscheiben zu Bruch gingen. An dem Bus entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR. Der Busfahrer konnte nur wahrnehmen, dass der Sattelzug weiß war und eine Firmenaufschrift mit dem ersten Buchstaben S hatte. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim sucht nun nach Zeugen der Unfallflucht. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07231 125810 entgegen genommen.

