Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW/PF)- Nagold/Pforzheim - Mit der bekannten Betrugsmasche des Schockanrufs haben in den vergangenen zwei Tagen erneut angebliche Polizeibeamte zugeschlagen und dabei Tausende von Euro erbeutet.

Nagold/Pforzheim (ots)

In Nagold ereignete sich der erste Vorfall am Mittwochnachmittag, bei dem ein älterer Mann nach dem Anruf eines falschen Polizeibeamten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert vermutlich im vier- bis fünfstelligen Bereich in seiner Wohnung an einen Abholer übergeben hat. Zuvor hatte am Telefon der angebliche Polizist dem Geschädigten zugesichert, seine Wertgegenstände zu verwahren, um ihn so vor einem bevorstehenden Diebstahl zu schützen.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: männliche Person, ca. 33 Jahre alt, südländische Erscheinung, 175-178 cm, schlanke Statur, dunkelbraune kurze Haare, schwarzer Bart, bekleidet mit Jeans und grauem Pullover.

Der zweite Betrugsfall geschah am Donnerstagmittag. Eine Frau aus Pforzheim erhielt einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Eine männliche Stimme gab sich als Polizist aus und gab an, dass die Tochter der Frau einen tödlichen Unfall verursacht hätte und gerade therapeutisch behandelt werde. Der angebliche Polizist gab zudem an, dass die Tochter nicht möchte, dass dies der Presse bekannt wird und deshalb eine Kaution gezahlt werden müsse. Die Frau und ihr Ehemann suchten für die geforderte Kaution Bargeld in fünfstelligem Bereich zusammen und übergaben in der Nähe ihrer Wohnanschrift das Bargeld an einen Abholer. Der Ehemann begab sich dann, auf Weisung des angeblichen Polizisten, mit dem Auto zum Amtsgericht nach Karlsruhe um dort die Tochter in Empfang zu nehmen. In der Zwischenzeit kam die Tochter zufällig ihre Eltern besuchen, woraufhin der Betrug aufflog.

Bei dem Geldabholer soll es sich um einen etwa 25 - 30 Jahre alten, 175-180 cm großen Mann mit blonden Haaren gehandelt haben. Er soll mit einem grauen langärmeligen Sweatshirt bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Im Zusammenhang mit betrügerischen Telefonanrufen gibt die Polizei erneut folgende Hinweise:

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft oder Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

- Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

