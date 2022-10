Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Vorfahrtsverstoß fordert eine leicht verletzte Person

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag befuhr ein 56-jähriger VW-Lenker die Jägerstraße in Kornwestheim. An der Kreuzung zur Lindenstraße achtete er nicht auf den bevorrechtigten Verkehr und nahm einem 21-jährigen Daimler-Fahrer die Vorfahrt. Es kam zum Unfall im Kreuzungsbereich, wobei sich einer der drei Insassen des Daimlers, ein 64-jähriger Mann, leicht verletzte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro, sie verblieben fahrbereit.

