Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 Gemarkung Herrenberg: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 04:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen dem Schönbuchtunnel und der Anschlussstelle Herrenberg in Fahrtrichtung Singen. Hierbei fuhr der 19-Jährige Unfallverursacher mit seinem VW Golf zunächst auf dem rechten Fahrstreifen hinter einem LKW. Aufgrund eines Sekundenschlafs und einer nicht an die Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit, fuhr der 19-Jährige linksseitig versetzt auf den vorausfahrenden LKW auf. In der Folge schleuderte der VW Golf nach links in die dortige Schutzplanke und wurde anschließend von dort wieder nach rechts vor den LKW abgewiesen. Der 19-jährige schlug schließlich in die rechte Schutzplanke ein und kam dort zum Stillstand. Hierbei fuhr der 46-jährige Mann, welcher den Lkw führte, nochmals in den Golf. Der 19-Jährige Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus abtransportiert. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der VW Golf musste abgeschleppt werden.

