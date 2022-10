Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag um 16:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Leonberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein silberner VW Golf älteren Baujahres unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. In dem VW Golf saß eine etwa 60-70 Jahre alte Dame mit schwarzen, schulterlangen Haaren. Sie parkte mit ihrem VW Golf am rechten Straßenrand in Fahrtrichtung Mühlstraße und fuhr dann unvermittelt los, ohne auf den durchgehenden Verkehr zu achten. Der 58-jährige Fahrer eines VW Tiguan erkannte die Situation noch rechtzeitig und bremste seinen Pkw ab. Dem dahinter fahrenden 21-Jährigen mit seinem Opel Corsa gelang dies nicht mehr, er fuhr auf den VW Tiguan auf. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.200 Euro. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen, die Hinweise zu dem älteren VW Golf oder dessen Fahrerin geben können, sich unter Tel.: 07152/6050 zu melden.

