Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Frontalzusammenstoß forderte eine lebensgefährlich und eine schwer verletzte Person

Ludwigsburg (ots)

Eine lebensgefährlich und eine schwer verletzte Person sowie 20.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls kurz vor 18:00 Uhr auf der Bundesstraße 14 zwischen Nufringen und Gärtringen. Ein 26-Jähriger fuhr mit einem VW Golf von Nufringen kommend in Richtung Gärtringen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach einer leichten Linkskurve auf die Gegenspur und prallte hier frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes EQV eines 39-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge jeweils nach rechts in die Grünstreifen abgewiesen. Im weiteren Verlauf kam der VW Golf auf der Fahrerseite zum Liegen. Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr Nufringen, welche mit starken Kräften vor Ort war, befreit werden. Der 26-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 39-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrer saßen jeweils alleine in ihren Fahrzeugen. Die Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und zur Reinigung der Straße war die B 14 in beide Fahrtrichtungen bis 21:15 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet, zu nennenswerten Beeinträchtigungen kam es nicht. Die Sperrung und Reinigung der B 14 übernahm die Straßenmeisterei Herrenberg. Der Rettungsdienst war mit zwei Notärzten, zwei Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber an der Unfallörtlichkeit. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte insgesamt sechs Streifenbesatzungen eingesetzt.

