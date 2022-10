Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Einbruch in Verkaufsstand

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen auf einem dortigen Parkplatz eines Lebensmittelmarktes zu einem Einbruch in einen Verkaufsstand. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde die Zugangstür gewaltsam geöffnet und aus der Verkaufskasse eine dreistellige Summe Bargeld entwendet. An einem weiteren Verkaufsstand nebenan wurden ebenfalls Einbruchsspuren festgestellt. Vermutlich versuchte derselbe Täter auch diese Türe zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gerlingen unter der Tel. 07156 9449-0 entgegen.

