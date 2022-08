POL-MG: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Giesenkirchen

Mönchengladbach (ots) - Am späten Freitagabend, 18. August, hat die Polizei einen 21-Jährigen vorläufig festgenommen, der in einen Supermarkt an der Dahlener Straße in Hockstein eingebrochen ist und dabei gestellt werden konnte. Gegen 23.50 Uhr löste der Alarm des Supermarktes aus und die Sicherheitsfirma alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten sowie ein ...

