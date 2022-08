POL-MG: Nachtragsmeldung 1 zu "Autofahrer nach schwerem Unfall flüchtig - E-Bike-Fahrerin lebensgefährlich verletzt": Radfahrerin außer Lebensgefahr - Polizei sucht weiter Zeugen

Mönchengladbach (ots) - Ein Unbekannter hat am Sonntag, 14. August, versucht, ein Fahrrad am Tippweg im Bereich Schmölderpark zu rauben. Dabei verletzte der Täter den 73-jährigen Besitzer. Der 73-jährige Mann meldete den Raub am Donnerstag, 18. August, der Polizei. Er gab an, dass er am Sonntag gegen 8.30 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Weg vom Bäcker nach Hause gewesen sei. An der Straße Tippweg auf Höhe der ...

mehr