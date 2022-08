POL-MG: Haustürbetrug: 81-Jähriger um vierstelligen Bargeldbetrag gebracht

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch, 17. August, in der Zeit zwischen 5.30 und 17.40 Uhr in eine Wohnung in einem Reihenhaus an der Taunusstraße eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten die Täter auf bisher unbekannte Weise in das Reihenhaus und hebelten im Anschluss eine Wohnungstür auf. Danach durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und entfernten sich vermutlich ohne Beute ...

