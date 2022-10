Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Pkw kommt von der Fahrbahn ab und landet in der Aid

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag gegen 12 Uhr kam es nach einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Aidlingen zu einem größeren Rettungseinsatz. Ein 39-jähriger Dacia-Lenker befuhr die Hauptstraße in Richtung Deufringen, als er laut Zeugenangaben langsam nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen und folglich über einen Bordstein die Böschung hinuntergefahren sein soll. Der Pkw kam auf dem Dach in der angrenzenden Aid zum Liegen. Ersthelfer konnten den Fahrer befreien. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Dacia wurde aus dem Bach geborgen, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Bergung musste die Straße zeitweise gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Zu Umweltschäden kam es nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Aidlingen war mit insgesamt drei Fahrzeugen und 12 Kräften vor Ort. Vermutlich ist der Unfall auf eine medizinische Ursache beim Fahrer zurückzuführen.

