Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A8 Gemarkung Leonberg: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 17:15 Uhr kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe, zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Anschlussstelle Leonberg-West, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Bei hohem Verkehrsaufkommen befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Pkw Renault den linken Fahrstreifen und musste verkehrsbedingt stark abbremsen. Das hinter ihm fahrende Kraftrad der Marke Kawasaki, besetzt mit zwei 18-Jährigen, erkannte dies wohl zu spät und fuhr dem Pkw hinten auf. Während der Pkw-Lenker sich lediglich leichte Verletzungen zuzog, wurden die beiden 18-Jährigen bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro beziffert. Die A8 musste an der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt werden, der Verkehr wurde über den Seitenstreifen vorbeigeleitet.

