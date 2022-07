POL-F: 220722 - 0790 Frankfurt-Niederursel: Nachtrag zur Meldung Nummer 220720 - 0780 - Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots) - (fue) Einer Streife der Polizeiautobahnstation Frankfurt fiel am Freitag, den 22. Juli 2022, gegen 02.30 Uhr, ein Opel Astra auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Kassel auf. An dem Wagen befanden sich Frankfurter Kennzeichen, welche in der Zeit zwischen dem 9. Juli und dem 19. Juli 2022 von einem Pkw entwendet wurden, welcher in der ...

mehr