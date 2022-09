Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung nach Tankstellenräuber - Wer kennt diese Person - bitte kreisweit veröffentlichen - Phantombild

Hiddenhausen (ots)

(sls) Die Polizei Herford fahndet mit einem Foto nach einem bislang unbekannten Räuber, der am 15. Juli 2022 eine Tankstelle an der Bünder Straße in Hiddenhausen überfallen hat. Das Bild zur Fahndung befindet sich im Downloadbereich des Fahndungsportals der Polizei NRW https://polizei.nrw/fahndung/87156 Der bislang unbekannte Täter betrat gegen 19.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte die anwesende Kassiererin unter Vorhalt eines Messers auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend entnahm dieser daraus das Bargeld und zudem noch mehrere Pakete mit Zigarillos aus der Auslage. Der Täter steckte das Diebesgut in einen mitgeführten Rucksack und flüchtete aus der Tankstelle. Ermittlungen der Polizei führten bislang nicht zu Identität des unbekannten Mannes. Daher kann jetzt mit einen Beschluss des Amtsgerichtes in Bielefeld eine Fahndung erfolgen. Die Polizei fragt daher: Wer kennt den Mann auf dem Foto bzw. kann Angaben zu dieser Person machen? Er wird mit ca. 170cm großer und schlanker Statur beschrieben. Bekleidet war er mit einer grauen Baseball-Kappe, grauem Oberteil und lockere dunkler Hose. Insgesamt hatte der Täter ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

